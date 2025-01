Proponujemy, by wpisać do Kodeksu pracy prawo do urlopu regeneracyjnego dla wszystkich pracowników, którzy przepracowali w danym zakładzie 7 lat - wyjaśnił przewodniczący Związkowej Alternatywy Piotr Szumlewicz Zdaniem Szumlewicza urlop ten powinien być w pełni płatny i automatycznie przyznawany