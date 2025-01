To nie plany rządowe, bo rząd niewiele może, szczególnie tam gdzie to ma znaczenie - w USA. To bogaci chcą być coraz bogatsi a oni finansują amerykańską politykę. Tu nie trzeba teorii spiskowych, wystarczy spojrzeć na interesy i co się komu opłaca, żeby widzieć, że nawet bez żadnej koordynacji klasy społeczne mają wspólne interesy.



Przykład pierwszy z brzegu: rozdwojenie jaźni w kwestiach migracji w USA - z jednej strony panika i stawianie Pokaż całość