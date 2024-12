Czyli mówicie, że można śledzić w internecie każdy pociąg, ale żeby określić ile czasu przed nim trzeba zamknąć przejazd kolejowy, by nie stać jak ćwok cholera wie po co, to - według kolejarzy:

-NIE DA SIĘ!

-NIESAMOWITE KOSZTY!

-NIGDY TAK NIE BYŁO

-ARCYKSIĄŻE FERDYNAND USTANAWIAJĄCY PRZEPISY W 1903 NIGDY BY CZEGOŚ TAKIEGO NIE ZROBIŁ

-AAA OOO UUU DIABOŁ!