Teraz to się drogowe patusy nie pozbierają... Czy za 5 takich zakazów, będzie można odebrać darmowego hot-doga na Orlenie?

Żeby jakikolwiek zakaz prowadzenia pojazdów miał sens, jego złamanie musiałoby wiązać się z bezwzględnym więzieniem. Inaczej jest to zwyczajnie bez sensu, bo jak się słyszy, że ktoś spowodował wypadek, a miał nałożone kilka zakazów, to można dojść do prostego wniosku, że te zakazy są g---o warte i wszyscy mają je w dupie.