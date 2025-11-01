Masz szczęście w nieszczęściu, że w tej sytuacji poza wyrzuceniem śmieci doszło do wypadku, ucieczki z miejsca wypadku i spowodowanie bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia twoich rodziców. Inaczej skończyło by się na śmiesznym mandacie a twoi rodzice sami musieliby sprzątnąć ten bajzel, a tak to sprawa do prokuratury i typ będzie miał nieźle przerąbane.

W takich momentach bawi mnie to święte przekonanie Polaków, że są lepsi od ruskich, że u nas kultura Pokaż całość