Czy ktoś popierający te maksymalne pensje może mi wytłumaczyć w jaki sposób to miałoby pomóc pacjentom?

Stajecie w obronie budżetu NFZ kosztem swoim własnym, bo jak teraz musicie czekać latami do specjalisty, tak po wprowadzeniu takiej regulacji nie dostaniecie się już nigdy, no chyba że zapłacicie. Przecież jak czegoś jest za mało (w tym wypadku usług lekarzy), to nakładanie na to cen maksymalnych skutkuje jedynie wypchnięciem do jakiegoś nieoficjalnego obiegu. Skończy się Pokaż całość