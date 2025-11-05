Psy, które rozszarpały człowieka, pozostaną przy życiu decyzja z Zielonej Góry
Prokurator tłumaczy: psy są niewinne. Owczarki belgijskie, które zabiły mężczyznę w Zielonej Górze, wcześniej dokonały poważnych ataków, spędzą 3 miesiące w domu tymczasowym "dla agresywnych psów" - zapewne na koszt podatnika (chyba, że sąd wyda wyrok i właściciel będzie musiał pokryć ich pobyt).stop_agresji_psow
Komentarze (191)
@stop_agresji_psow: To jest dopiero żart i dowód na głupotę wygadujących takie bzdury - rozpatrywanie kwestii winy w przypadku zwierzęcia jest zwyczajnym nonsensem.
Psy mogą zagryzać, nikt im nic nie zrobi, a Wy uważajcie na siebie,
A potem schronisko je komuś opchnie jako psiaki wymagające troskliwego opiekuna. Problem solved.