jak to jest że jak sprowadzają inne rzeczy nawet 1000km to świrują z ceną BO PRZECIEŻ KOSZTY TRANSPORTU a innym razem tanie rzeczy są bo są z 6000km dalej xd?



i to samo na islandii - wszsytko mają kosmicznie drogie BO TRZEBA DOWIEŹĆ STATKIEM!!! to jakim cudem do europy płynie tyle rzeczy z kanady, azji i jest tanie xd?