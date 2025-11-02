Biedronka bezczelnie sprowadza korniszony z Indii!
Prosto znad Gangesu xd. Ile jeszcze Polska to wytrzyma?Kowal13
Komentarze (107)
najlepsze
Na szczęście biedronkę omijam szerokim łukiem.
i to samo na islandii - wszsytko mają kosmicznie drogie BO TRZEBA DOWIEŹĆ STATKIEM!!! to jakim cudem do europy płynie tyle rzeczy z kanady, azji i jest tanie xd?
2021 w Polsce:
https://wykop.pl/wpis/61553239/wpis
2014 rok w Kanadzie:
https://wykop.pl/link/2301808/polski-ogorkie-prosto-z-indii/
