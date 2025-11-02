Kpt. SG Anna Michalska będzie musiała sama bronić się przed hejtem celebrytów
Straciła wsparcie państwa, którego broni. Kapitan Anna Michalska, była rzecznik Straży Granicznej, będzie zmuszona bronić się w sądzie sama. Funkcjonariuszkę znieważył aktor Piotr Zelt, gdy ta wykonywała czynności służbowe.wykopowicz_ka
Komentarze (110)
@solarris:
Obywatele - zbiórka na prawników dla mundurowych
Państwo - specjalny zespół prokuratorski do badania działań mundurowych
Delikatna różnica mentalna XD
Broni się oskarżony, a nie oskarżyciel XD
@szejsetdwajsciaczy: bronić w tym sensie, że dochodzić swoich praw. Tutaj prawnik powinien zostać zapewniony przez SG lub związki zawodowe, a prokurator to swoją drogą również powinien brać udział w sprawie, z uwagi na słusznie dostrzeżony dotychczas interes publiczny i potrzebę ochrony praworządności. Wycofanie w tym momencie udziału raz wstąpionego prokuratora to jest komedia z tej instytucji.
On powiedział że to personalnie ona jest twarzą pisowskiego czegoś tam już nawet nie pamiętam.