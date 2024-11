google to obecnie jedna z gorszych wyszukiwarek, za każdym razem jak uzywam to mam wrażenei że wróciliśmy do czasów altavisty i hotbot. Manipulują wynikami, cenzurują wyniki, i o ile temat nie jest niszowy, to podają wyniki tylko z jakichś duzych stron jak reddit/wikipedia/popularne serwisy. W zasadzie nie da sie znaleźć wyników z mniejszych stron czy forów