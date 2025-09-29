InPost buduje konkurencję dla Allegro.
InPost buduje konkurencję dla Allegro i planuje uruchomienie nowego projektu już 1 stycznia 2026 roku. System oparty na sztucznej inteligencji ma całkowicie zmienić polski rynek e-commerce. AI ma nie tylko skrócić ścieżkę zakupową.WyskoczNaWakacje
Komentarze (145)
Ale fakt. To nadal niszowy serwis.
Algorytmy AI analizują historię zakupów i preferencje klienta.
Użytkownik dostaje gotowe rekomendacje – zamiast przeglądać dziesiątki ofert.
AI
bo jak wyglada korzystanie z allegro z perspektywy użytkownika? kupujesz coś, nie podoba ci się, za darmo odsyłasz, dostajesz kasę i tyle. proste jak drut. a weź coś zamów bezpośrednio od sprzedawcy
A tak w ogóle ciekawe jak to AI sobie poradzi skoro kupuje totalnie randomowe rzeczy xD
Klientów interesują niskie ceny, duży wybór i przejrzystość a nie wysrywy o AI. Ostatnio Allegro tylko zachęca do korzystania z konkurencji ale ci myślą dupą.
Najbliżej to chyba jest ERLI jeżeli chodzi o wygodę zakupów.
Allegro wygrywa rozpoznawalnością marki i interfejsem(chociaż aktywnie działają nad zepsuciem tego to nadal to niebo a ziemia w porównaniu z Amazonem).
Oba za to mają gigantyczny problem z olbrzymią ilością podróbek i gównosklepów z Chin sprzedających gównoprodukty. I lokalnych resellerów, którzy jedyne co robią
To może faktycznie chwycić. Bo nadal wielu sprzedawców wystawia osobno rzeczy na allegro i osobno na swoich stronach.
Gdzie ich strony wymagają rejestrowania się i są upierdliwe. A jak będzie to ujednolicone i oparte o konto inpostu to czemu nie
@andbatros: Trochę raczej muszą się ratować, bo cena akcji spadła o blisko 40% od początku roku. Ta sprawa z allegro bardziej ich dotknęła niż się na początku mogło wydawać, małe sklepy nie nadrabiają.
jedyna opcja żeby inpost przetrwał to właśnie próbować stworzyć konkurencję
Nawet źródła nie ma podanego
Taaa, to ja podziękuję. Takie coś może być spoko jak zamawia sie chemię do domu, czy żarcie dla zwierząt, a nie co chwilę coś innego. Już pomijam, że znając życie te rekomendacje to będą polegać na podsuwaniu śmiecia sponsorowanego