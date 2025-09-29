Inpost myśli o krok dalej. Po co budować własny serwis sprzedażowy skoro można zbudować system który sprzedawcy będą mogli umieścić na swoich stronach i który załatwi im całe procedury sprzedażowe i płatnościowe.

To może faktycznie chwycić. Bo nadal wielu sprzedawców wystawia osobno rzeczy na allegro i osobno na swoich stronach.

Gdzie ich strony wymagają rejestrowania się i są upierdliwe. A jak będzie to ujednolicone i oparte o konto inpostu to czemu nie