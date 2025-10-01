Radny z Krakowa NISZCZY butelki Ustronianki w sklepie
Nie podoba mu się to, że Ustronianka wprowadziła nową pojemność wody. Postanowił je zakleić swoimi naklejkami. Apel do sieci Kaufland aby naliczyła i wystawiła Łukaszowi Wantuchowi rachunek za te wodyokoboji
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 77
- Odpowiedz
Komentarze (77)
najlepsze
a to nie jest warunek żeby zostać (bez)radnym? ( ͡° ͜ʖ ͡°)
https://wydarzenia.interia.pl/malopolskie/news-tajemnicza-spolka-i-hazardowy-biznes-polityk-pod-lupa-minist,nId,6556339
Mocny przekaz, jak na kogoś wpisanego na listę ostrzeżeń KNF. xD
Komentarz usunięty przez moderatora