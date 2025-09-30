Księgowa zgromadziła 350 tys. zł na emeryturę. Pieniądze przejął ZUSS
Pani Aldona od 19 lat pracowała jako księgowa we własnej spółce i regularnie wpłacała składki emerytalne. Zgromadziła 350 tys, zus uznal że niesłusznie i zgodnie z prawem wprowadzonym przez PIS, ukradł całość i nie chce oddaćmusztym
Komentarze (34)
Ukradliśmy Pani 350 tys pln i co nam Pani zrobi???
Sprawa w sądzie to 10-15 lat, może nie dożyjesz. Uczciwe płacenie podatków w tym kraju to frajerstwo, i mówi to człowiek, który latami sprawdzał, które produkty są polskie, i kupował polskie, nawet jak trochę droższe. Ostatnie 20 lat to całkowity zjazd wiary w to państwo.
To żeby prawo było dobrze napisane ma zadbać ten kto je wprowadza. A następca może je zmienić co najwyżej w momencie kiedy zauważy problem czyli w chwili kiedy pojawiają się doniesienia o nieprawidłowościach. Przy czym zmiana w prawie to też nie jest jak w czapkę nasrał. Żeby nie zrobić kolejnego bubla trzeba miesięcy
Sam zmusza do oszukiwania systemu
I jak tu być uczciwym?
Także podziękujmy cwelom od Kaczyńskiego.