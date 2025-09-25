Kiedy oszuści trafiają na niewłaściwego gościa...
Próbują go popychać, rzucają butelkami, opluwają - żałują tego szybko. Obejrzeć raz to za mało.mieszalniapasz
- #
- #
- #
- 95
- Odpowiedz
Próbują go popychać, rzucają butelkami, opluwają - żałują tego szybko. Obejrzeć raz to za mało.mieszalniapasz
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (95)
najlepsze
@cinu4: Czarni Rycerze są bardzo nieustępliwi #pdk ( ͡° ͜ʖ ͡°)
a najlepsze ze kierowcy przed postojem ostrzegali zeby nie grac w kubki itd bo to oszustwo
Tak, facet robi to co powinien i takie właśnie rekacje najlepiej i najbardziej trafiają w oszustów. Niestety znam to z własnego
To samo robił w Rzymie
https://www.youtube.com/watch?v=lxc-pARZ7u8
Brukseli
https://www.youtube.com/watch?v=ftADadZpKI8&t=4s
Barcelonie
https://www.youtube.com/watch?v=x7LB7o-lGC8