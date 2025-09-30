Wymyślili, jak obejść system kaucyjny. Takich butelek jeszcze nie było
Kaufland wprowadza promocję na napoje w butelkach 3,001 litra. Ta niespotykana dotąd objętość nie jest przypadkowa. Obchodzi bowiem system kaucyjny, który zaczyna obowiązywać od 1 października.Z_ostatniej_chwili
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 77
- Odpowiedz
Komentarze (77)
najlepsze
@lshxhx-uegdbhxh:
jak można oszczędzić? Czy należysz do tych ludzi z IQ tak małym że nie wiesz że pieniądze które dostaniesz po oddaniu butelki, musisz najpierw zapłacić w postaci kaucji przy jej zakupie?
@Tetsuya: heh zaraz wymyślą "małpkę" 3001 ( ͡° ͜ʖ ͡°)
będziemy jak Amerykanie, w sumie już jesteśmy chyba jednym z najgrubszych w UE
Po to, by nie trzeba było się bawić w kody kreskowe. Nie przyjmujemy pana butelki i co nam Pan zrobi?
Te same butelki piwa, ten sam producent, różne kody i jedne zwrotne, drugie nie.
Powierzchnia opakowania rośnie wolniej niż objętość produktu. Czyli potrzebne będzie mniej plastiku by zapakować tą samą ilość napoju.
(Pewnie ścianki będą trochę grubsze, ale ciągle możemy założyć oszczędność)
U mnie minimum 2 litry (czasem 2.25, 2.5) i całe zgrzewki na promce, bo bez to 10 zł trzeba liczyć z wiadomych przyczyn ( ͡° ͜ʖ ͡°)
@revente: no nie wiem czy takie troche. Butelka po wodzie 1.5L sie rozpada w palcach, butlę 5L ciężko zgnieść ręką.