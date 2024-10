Nie wiem o co chodzi Google ale mocno stara sie by zregnowac z ich map, to co ostnio g. Maps odwala przechodzi ludzkie pojęcie, pokazuje bzdury, sam zmienia trasy, ciaga po krzakach, a tam gdzie mozna krócej laduje w korki.

Szczerze mam jej dość obexnie jest na pozimie janosika w ilości wpadek tylko baza punktow poi ja ratuje.



Jakies 10 lat temu mozna bylo sobie dac rękę uciąć, ze prowadzi prawidłowo, a Pokaż całość