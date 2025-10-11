Klasyka ze strony władzy - podzielonym społeczeństwem łatwiej się zarządza, kontroluje. Jednych należy uprzywilejować i wspierać, drugim wmawiać, że są gorsi. Do pierwszej grupy najlepiej wybrać słabszych, którzy sami sobie nie poradzą i potrzebują protektorów. W naturalny sposób w drugiej grupie będzie się rodziło poczucie niesprawiedliwości, złość i bunt. Łatwo o czynniki czy sytuacje zapalne. Potem to eskaluje samo albo jest umiejętnie podsycane.



PO krzyczące "Stop hejt" na tym samym wdechu krzyczało Pokaż całość