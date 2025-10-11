Film instruktażowy policji o tym, jak usunąć partnera z mieszkania
Symulacja interwencji domowej, gdzie kobieta z lalką na rękach prowokuje siedzącego na kanapie mężczyznę z piwem w ręce oczekując pomocy przy dziecku, ten jej odpowiada i kopie w pufę , a ona dzwoni na policję, która następnie zawija 'przemocowca' z mieszkania. "No i doigrałeś się" - kwituje kobietasildenafil
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 82
- Odpowiedz
Komentarze (82)
najlepsze
@damienbudzik: Ale to już decyduje sędzinini. Nie wtrącaj się... ;)
Młodzi i głupi rozmnażają się, tak to natura zrobiła.
Zanim zaczniecie dawać minusy bo mam wywalone.
To sobie przemyślcie czy tak jest czy nie jest.
PO krzyczące "Stop hejt" na tym samym wdechu krzyczało
@MiKeyCo: Tutsi i Hutu