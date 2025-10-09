Patologia niszcząca pola na motorach w ramach zemsty wywraca rolnikowi samochód.
Kiedy wkońcu się wezmą za tą patole na crossach?Ozero
Kurna, nie wyobrażam sobie być w skórcze tego poszkodowanego, kiedy odnajdzie zniszczone auto. Bo nie dość złego zrobili, to jeszcze seicento mu zniszczyli. Bezsilność.
Dosłownie jakby człowiek chciał się tym interesować to albo musi w małej grupie albo samemu, bo mi np by się nie chciało tracić czasu i wstydzić za tych debili
Jak nie offroad na terenach często państwowych nieprzystosowanych do tego
crossy/quady - no dorosłe chłopy zapierdzielają rolnikowi po jego uprawach
A ostano też była akcje że jakaś moto-pi .... straciłą oko bo ktoś na mieście z budynku strzelał z wiatrówki do tych jełopów xD
@bary94pl: kiedyś się jakiś rolas w----i i wystrzela ich jak kaczki jak nie będzie miał nic do stracenia, a potem będzie w mediach narracja chlip chlip zbieramy na poszkodowanego motocykliste XD
Patola na tych motorach jest wszak łudząco podobna do dzików!
A tak serio, to na kij oni komuś po polu jeżdżą? Co to za fun ma być?
W USA pewnie by wyjął dubeltówkę i przypadkowo pomylił z dzikami...
Co za chamstwo!
Jak jesteś ciekawy jak zaliczyć ołów w dupe to jedź do Włoch i pozbieraj sobie winogron.
Jeszcze nigdy w życiu takiej linki nie widziałem, a chodzę, zbieram grzyby także w miejscach gdzie tych zjebow jest pełno.
Change my mind
Z motocyklistami jest jak z ludźmi w samochodach. 90% jest normalnych a 10% ma problemy emocjonalne.
To po prostu jest taki typ człowieka który nie ważne czym jedzie to nie myśli o innych i prym co może się stać.