Deweloperuch.pl ujawnia ceny transakcyjne z RCN!
Mamy To! Deweloperuch.pl ujawnia ceny RCN! Dane są zakupione z ostatniej zbiórki na którą wpłacaliście pieniądze. Częstujcie się śmiało!acpiorundc
Komentarze (78)
najlepsze
@Sark: deploy w piątek o 18:30 czyli standard w branży.
Padli ofiarą ataku Man in the Midel ( ͡°( ͡° ͜ʖ( ͡° ͜ʖ ͡°)ʖ ͡°) ͡°)
Widać że to robią nasi ( ͡º ͜ʖ͡º)
*Ale trzeba oddać szacunek że starają się dowieźć*
Serwer przycina, bo przycina, cloudflare wywala bo wywala, ale jaki kurna DDoS?
404 to znaczy że serwer normalnie odpowiedział, że nie ma na ten moment podstrony o tym adresie.
Dev normalnie wziął i 'ukrył' stronkę, bo widać chce sobie w
"Spokojnie dopracowuje" to się na serwerze testowym, a nie produkcyjnym
:P amatorzy
@Wydrwij_Wykpij: 404 błąd może być efektem DDOs, gdy np. programista zrobił exceptiona z tym kodem, bo np. baza nie domaga.