Friz dostał prawie 4 miliony ze środków publicznych na "Rozwój AI"
Multi-milioner Friz otrzymał 3 921 113 złotych i 71 groszy ze środków publicznych na rozwój AI. Tak przepalana jest publiczna kasa na fanaberie multi-milionerów. Warto dodać również, że Friz przez sprytne "kruczki podatkowe" i chowanie majątku w fundacji rodzinnej unika opodatkowania majątkuPierdekAlonso
Komentarze (79)
@Cztero0404: Tak z ciekawości ile masz lat?
@Khepresh: 99.9% przedsiebiorców nie dostaje takich dofinansowań z publicznych środków
to tylko krewni i znajomi królika mają tak dobrze
Chyba też muszę to rozchodzić :)
Czemu k---a są dofinansowania na coś takiego. Innowacje lvl trzeci świat