Uważam, że celebryci i inne osoby o wysokiej pozycji społecznej powinny być objęte większymi karami za przewinienia, z takiej racji że dzieki swojej wysokiej pozycji są wzorem dla społeczeństwa, a swoimi przewinieniami będą demoralizować społeczeństwo w większym stopniu niż zwykle osoby.



Więc wysokiej dorobek artystyczny i wysoki status powinny zwiększyć jej karę, a nie jej ją darować .