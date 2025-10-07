Doda nie trafiła do więzienia. Tak tłumaczył to sąd
W uzasadnieniu wyroku z 24 marca 2024 r. Sąd stwierdził, że stopień przewinień wokalistki jest wysoki. Postanowiono jednak dać jej taryfę ulgową z uwagi na dorobek artystyczny.corridore-corridore
Jeszcze podatek nam dowalcie żeby pani emeryturkę opłacić bo jej nie stać
Więc wysokiej dorobek artystyczny i wysoki status powinny zwiększyć jej karę, a nie jej ją darować .
@amrotek: Może sędzia który ukradł 50 zł też? ( ͡° ͜ʖ ͡°)