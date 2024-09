Pokaż całość

Najważniejszymi czynnikami ciśnieniongennymi jest dieta, ruch i waga (ale nadwaga z tytułu masy mięśniowi to nie to samo co tłuszcz bo serce u osoby ćwiczącej też staje się silniejsze a cardio obniża ciśnienie) +- ewentualnie skrajne przypadki genetyki.Najczęściej to co lekarzy interesuje to jak nie macie z 40 kg nadwagi to zapisanie wam leków i zrobienie subskrybentów drug'sw resztę życia gdyż organizm przyzwyczaja się do zbijania ciśnienia nimi