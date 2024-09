infantylizowanie prawdziwego problemu

Jak czasem spotkam znajomych ze szkoły, którzy zostali na roli w rodzinnej wsi, posłucham jak oni się wysławiają i w jaki czarno-biały sposób prezentują problemy to faktycznie człowiek odnosi wrażenie, że rozmawia z dzieckiem a to chłopy którym już czterdziestka zbliża się wielkimi krokami. Oczywiście nie wszyscy ale tacy istnieją i wcale nie są to pojedyncze przypadki.