Sugeruje więcej programów jak BK 2 procent. Z pewnością zwiększy to dzietność jak umoczymy mlodych w 30-40m mieszkaniach za równowartość połowy ich dochodów przez 25-30 lat. Bo przecież 40m to jest idealny metraż dla rodziny.



Nie dość, że kulturowe obecnie macierzyństwo jest obrzydzane to jeszcze tym co chcą rzucamy kłody pod nogi.



Well played politycy well played.