Przecież to wiedzą nawet ci, którzy to wprowadzają. Krytykowali BK2, a jak się dorwali do stołków, to wprowadzają jeszcze więcej dopłat.



Najwięksi hipokryci siedzą w Lewicy. Tyle wielkich haseł o "niesprawiedliwości społecznej", a jak mają możliwość coś w końcu zmienić, to dorzucają więcej pieniędzy deweloperom i bankierom.