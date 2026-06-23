dziś Dzień Ojca, co by nikt nie zapomniał
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@Sckb: Właśnie sęk w tym, że nigdzie. Na dzień matki jest impreza, kwiaty, reportaże w TV. A na dzień ojca? Coś tam wspomną i elo. Piekło kobiet odc. 2137
https://wykop.pl/link/5522165/ktos-pamieta-jak-onet-z-okazji-dnia-ojca-skladal-zyczenia-samotnym-matkom
Ktoś pamięta jak Onet z okazji Dnia Ojca składał życzenia samotnym matkom?
Do swojego taty jak co roku zadzwoniłem z życzeniami. Ponowne życzenia z drobnym upominkiem będą przy najbliższej okazji spotkania.