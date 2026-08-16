I znów wszystko z oszczędności. Bo nie trzeba wynajmować dwóch noclegów, bo jazda do i z powrotem odbywa się nocą. Sam jestem kierowcą autobusu i uważam że noc jest do spania, a nie do jazdy i kropka. W nocy w Europie na autostradzie nie uświadczy żadnego autokaru z europy zachodniej, tylko z bloku wschodniego bo im szkoda na hotel. Kierowca nawet wypoczęty nie przestawi sobie trybu spania z dnia na dzień. Musiałby Pokaż całość