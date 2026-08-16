Wypadek polskiego autokaru na Węgrzech. 12 osób nie żyje
12 osób nie żyje, a 7 zostało ciężko rannych w wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. Informacje przekazał jako pierwszy węgierski premier Peter Magyar. Na pokładzie było 57 pasażerów i dwóch kierowców. Autokarem wracała z Bośni i Hercegowiny pielgrzymka z Podkarpacia. Rząd uruchomił infolinię, gdzie można uzyskać wszystkie informacje na temat ofiar i poszkodowanych w wypadku.hung
- #
- #
- #
- 312
- Odpowiedz
Komentarze (312)
najlepsze
Niestety najmniejsze szanse na przeżycie mają osoby z prawej strony, bez zapiętych pasów szanse są te jeszcze mniejsze.
Niestety, zapinanie pasów w autobusie to fikcja - pewnie każdy z nas to przyzna.
Jakiekolwiek przewijanie rolek/shortsów z włączonym dźwiękiem tak irytuje podczas jazdy (i nie tylko wtedy). Szczególnie podnosi ci ciśnienie, gdy jakiś lektor AI zaczyna coś bełkotać - ja podgłośniłem tylko radio.
Wyobraź sobie taką Małgorzatę w Autobusie która jakieś polityczne rolki sobie odtwarza.
#gimboateizm
Szczere wyrazy współczucia dla rodzin i bliskich.