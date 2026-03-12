Nowy chip fotoniczny liczy z prędkością światła
Naukowcy stworzyli prototyp chipu fotonicznego, który oblicza z prędkością pikosekund, osiągając 305 TOPS/W - ponad 15x więcej niż NVIDIA Blackwell. Wykorzystuje światło zamiast elektronów, eliminując ciepło i zużycie energii w AI.matixrr
Komentarze (27)
najlepsze
@groman43: po pierwsze się zgadzam.
Po drugie nie jest aż tak źle, na popularnych portalach używanych przez większość społeczeństwa masz jeszcze gorzej i do tego wybór newsów i tytuły sugerujące kierunek myślenia.
Po trzecie mnie osobiście interesują tematy mające największy wpływ na przyszłość świata i Polski, a jest to zarówno ww artykuł, czy misja Artemis, jak i to, że
https://www.egospodarka.pl/11809,Optyczny-procesor-IBM,1,15,1.html
No dobrze, ale z artykułu nie dowiedziałem się:
- jak duży jest ten prototypowy chip? Na 99,9% jest drobnym ułamkiem chipu nVidii.
- jak wygląda przewodzenie ciepła? Krzem mocno się nagrzewa wskutek strat energii (część prądu jest zamieniana na ciepło) i stąd mamy gigantyczne radiatory na kartach graficznych.
Stan faktyczny:
- rozmiar układu to 20×20 µm² (przekrój ludzkiego włosa)
- nie da się tego skomercjalizować
- rozpoznaje znaki 0-9 o rozmiarze 28x28 pikseli z dokładnością 90% (test MNIST)
Czy to rewolucja? Nie, w temacie optycznych sieci neuronowych niewiele się ruszyło od 1985 roku, od kiedy zostały pierwszy raz opisane. Ciekawe krok ewolucyjny, ale to
Światło znowu podrożeje, wspomnicie moje słowa.