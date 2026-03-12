O foto chipach słyszę od ponad 30 lat i za każdym razem już prawie mamy to. Fajnie. Pierwszy raz przeczytałem o nich 2 komputer świecie jak byłem w podstawówce i też już zaraz miały być - wtedy przełomu miały dokonać zdaje się laboratoria SUN Microsystems. Teraz liczę sobie ponad 40 wiosen, SUN już nie ma od 16 lat. Czekam kiedy będą na półkach sklepowych;)