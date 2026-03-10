Open space to depersonalizacja pracownika, żeby nie był w jakimkolwiek stopniu indywidualny i utracił swoją tożsamość.

Co, chcialoby się przyjść do swojego gabineciku, powiesić kurtkę na wieszaku, mieć jakieś półki i szafki na swoje szpargały i pomieszczenie na klucz, do którego tylko ty i jakieś 2 czy 3 osoby mają dostęp?

Dobre sobie, szczury mają siedzieć w boksikach i wykonywać odpowiednik taśmy z robolami i wihajstrami, tyle że za biurkiem.

Biurko ma być jak najbardziej Pokaż całość