Biura typu open space zwiększają ryzyko mobbingu w miejscu pracy
Badania dowodzą, że brak prywatności, hałas i ciągła ekspozycja na widok innych zwiększają poziom stresu oraz ryzyko wystąpienia mobbingu, co uderza w efektywność pracowników.matixrr
Komentarze (95)
Co, chcialoby się przyjść do swojego gabineciku, powiesić kurtkę na wieszaku, mieć jakieś półki i szafki na swoje szpargały i pomieszczenie na klucz, do którego tylko ty i jakieś 2 czy 3 osoby mają dostęp?
Dobre sobie, szczury mają siedzieć w boksikach i wykonywać odpowiednik taśmy z robolami i wihajstrami, tyle że za biurkiem.
Biurko ma być jak najbardziej
"W założeniu mają promować efektywną komunikację oraz lepszą integrację zespołu. Pracodawcy często wskazują przejście na open space jako sposób na efektywniejsze wykorzystanie pomieszczeń i zachęcanie do kreatywnych interakcji między pracownikami..."
Według mnie te założenia w większości open
@inflacja_biedaku: XD idę się usadowić z członkiem zespołu co ma biuro 500km dalej, ale za to mi p------ą nad uchem jakie oceny dzieciak dostał z przyrki.
Raczej biura typu gniazdo szczurów. Dają ładne nazwy, żeby zakamuflować frajerskie korpo praktyki. W takich biurach nie ma chwili wytchnienia od zgiełku.
niemniej jednak to z pomyłki również występuje, ale raczej nie w miejscu pracy