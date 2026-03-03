Koszty zatrudnienia personelu sięgają 70-80 proc. kosztów działalności szpitali
Szpitale zadłużają się przez konieczność zapewniania personelu podczas dyżurów, a koszty zatrudnienia personelu sięgają 70-80 proc. działalności placówki. Ekspert uważa, że szpitale i tak dobrze sobie radzą, biorąc pod uwagę obciążenia, czyli coroczne podwyżki płac w ochronie zdrowia.VoxClamantisInDeserto
W przeciwnym razie pacjenci "gotowi pomyśleć, że my tu jesteśmy dla nich".
@FLAC: Shalom.
Oczywiście, że tak. Gdyby teraz, niejako indukcyjnie, krańcowo dodać do NFZ złotówkę to nie pójdzie ona na nową strzykawkę, czy pampersy/podkłady, a w lwiej części do kieszeni
Nie wiem, ale chyba nawet głupi się domyśla...
A widziałeś żeby Polacy strajkowali buhahha strajkują najwyższej z Martą lampart, a jak strajkują to wykopki wyśmiewają i uważają że jak strajkują np. rolnicy to im przeszkadza blokada dróg😂😂😂
Dla Polaków nawet jak podniosą podadki do 60% to będą uważali że jest taki przepis i trzeba go przestrzegać z całą powagą😂😂😂😉
@Kismeth: Dodajmy, że limit przyjęć na medycynę obejmuje też studia niestacjonarne (płatne). Więc nawet jeśli prywatna uczelnia chce otworzyć medycynę to musi mieć przyznany limit przyjęć przez ministra zdrowia.
To jedyny taki zawód w Polsce, gdzie państwo zabrania kształcenia w nim ludzi.
Albo były nawet gorsze.¯\(ツ)/¯
Nic dziwnego jak jeden lekarz jest na kilku dyżurach w tym samym czasie i to jeszcze w różnych miejscach.
- Było 3 lekarzy na dyżurze.
- Pacjenci muszą czekać godzinami, ludzie umierają.
Analiza finansowa NFZ za lata 2015 - 2023 ujawnia głęboki paradoks. Był to okres skokowego wzrostu przychodów NFZ, napędzanego głównie reformą "Polskiego Ładu". Jednak ten zastrzyk gotówki został w całości zeżarty przez jeszcze szybszą lawinę kosztów wynagrodzeń, co doprowadziło do rekordowej straty operacyjnej w 2023 roku i podwojenia długów szpitali. I nie chodzi o lekarzy zarabiających setki tysięcy złotych, tylko szeregowy personel.
