Co influencerzy robią w Dubaju? Kantują na podatkach!
Za tym luksusowym lifestyle'em kryje się coś, o czym ci twórcy raczej nie opowiedzą na stories - sprytny schemat podatkowy, na którym traci polski budżet, a pośrednio my wszyscy.tombeczka
Komentarze (55)
Pytanie na co się przerzucą.
Żyją za waszą i nasze.
Całkowity bezsens.
Bo taki jest średni poziom intelektualny w społeczeństwie. Na każdego kto tym gardzi, przypada 10 kolejnych co to oglądają.
Social media to jest ostateczny dowód na to, że większość kobiet to chodząca marność, bo już nawet taki Mietek,
Natychmiast zakazać wyjazdu z Polski!
https://www.reddit.com/r/AltScope/comments/1qp7mri/remember_when_this_guy_exposed_how_much_it_costs/
Sam kraj to jakieś półniewolnicze g---o z realnie różnymi kategoriami ludzi i realnym szariatem.
W ogóle