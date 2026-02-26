Kolejne zwolnienia grupowe w Krakowie! Bez pracy nawet 200 osób.
Z oddziału firmy Electrolux Poland w Krakowie docierają niepokojące sygnały o możliwej redukcji etatów. Według relacji pracowników przedsiębiorstwo ma zamiar zwolnić nawet 200 osób zatrudnionych w działach finansowych, które miałyby zostać przeniesione do nowo otwartego centrum w Indiach.ordynarny_cham
1000 EUR to tylko 1 składnik. Do tych 1000 EUR dolicz 700 na ZUSy, do tego droga energia, drogie paliwo, sztywne prawo pracy, urlopy, chorobowe na telefon, przepisy środowiskowe, split paymenty, KSeFy i nagle okazuje się, że w Indiach koszty są 2x niższe i masz większą kontrolę nad swoją kasą jako firma. A dojenie ludzi i firm tak naprawdę dopiero się zaczyna i jak ja to rozumiem, to typ
Pisze o średnich i małych przedsiębiorstwach.
XDDDDDDDDDD
twój wpis idealnie pokazuje jakim można być ignorantem i w sumie debilem
Zawsze wystarczy zapytać takich cwaniaków jak ty, na kogo głosują, i sami się kompromitują xD
O powiązaniu z ich gospodarką (Niemiec) nie wie tylko PIS.
Więc dalej kupuj na Temu/Aliexpesie. Nawet nie osiedlisz tu chińczyka. Zwolnisz Polaka. ¯\(ツ)/¯
@Krolik: Masz pełno brokerów, którzy i tak ściągną PCB z Chin i sobie odpowiednio za to potrąca ( ͡° ͜ʖ ͡°)