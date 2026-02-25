Konfitura - Tak jest łatwiej
Kierowcy decydują się porzucić samochody w miejscach, w których parkowanie jest zabronione, a następnie przesiadają się w pociąg. Przy kolejnej stacji jest darmowy parking, ale są powody, dla których pozostaje on pusty. Nie wszystko zostało zorganizowane jak należy, natomiast nie jest to powód, dlazawisza
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 139
- Odpowiedz
Komentarze (139)
najlepsze
- A pan? Zorganizował pan?
- Nie.
Kurtyna.
W tej sytuacji miasto Wwa powinno szybko zareagować I zrobić tam coś dla kierowców (którzy zostawiają tam auto i dzięki temu nie pchają się nim do miasta).
Uważam że Maksym działał tu trochę na wyrost. To tak jak z kurierami, którzy rozładowują się w gęstym centrum
Nie mówię że Maksym ogólnie robi źle, tylko że akurat ta sytuacja to nie to samo co bezczelne rozjeżdżanie zieleni miejskiej czy niszczenie chodnikow w centrum dla wygody, żeby nie przejść 200m.
Tylko problemem jest właśnie to, że nikomu nie chce się lobbować za takimi zmianami, bo wygodniej jest wjechać przejściem dla pieszych i olać temat.
Generalnie ludzie mentalnie pod tym względem to totalne dno. Lubią narzekać na polityków, na masonerię i na wszystko byle nie spojrzeć na siebie. A przecież mogą sami zebrać się w
Wklejam fajne podsumowanie przygotowane przez użytkownika grupy FB „święte krowy warszawskie” które pozwoli wam zrozumieć czemu robi się filmy z interakcjami, a nie składa wnioski:
przygotowałem dla Was krótkie podsumowanie tego, co dzieje się w tym miejscu i jakie obietnice słyszymy od władz miasta i dzielnicy od kilkunastu
ja proponuję żebyś nauczył się namierzać ironię.