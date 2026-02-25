Naczelna Izba Lekarska uważa, że w Polsce kształci się zbyt wielu lekarzy.
Liczba lekarzy w Polsce jest teraz stosunkowo niska, ale NIL zwraca uwagę, że za kilka lat będzie wręcz zbyt wysoka. meantime: "Z danych związku zawodowego wynika, że lekarz w Polsce pracuje średnio na dwa etaty."Nicolau
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 61
- Odpowiedz
Komentarze (61)
najlepsze
Większość ma własne gabinety, przyjmuje prywatnie, a w szpitalu na kontrakcie to siedzi, żeby ze sprzętu korzystać i pacjentów na lewo przyjmować. Lekarze powinni być zatrudniani na umowie o pracę.
Teraz to pójdziesz prywatnie i nagle miejsce w szpitalu zamiast za 6 miesięcy jest za
@BrakWolnegoLoginu:
A dlaczego jedyna? Wszędzie tak powinno być aby zmniejszyło to rozwarstwienie dochodowe społeczeństwa. Warunek jest tylko jeden - to biedniejszych trzeba podciągnąć relatywnie w górę a nie klasę średnią w dół (co konsekwentnie zaczął robić rząd PiS a kontynuuje obecny).
@BrakWolnegoLoginu: czemu jedyna?
1. Założenie że wszyscy kształcący się lekarze zostaną w Polsce
2. Brak informacji że obecni lekarze pracują na kilka etatów.
3. Feminizacja zawodu lekarza spowoduje braki gdyż matki będą pracowały tylko na część etatu.
3. Brak uwzględnienia że społeczeństwo jednak się starzeje więc zapotrzebowanie na usługi medyczne będzie zdecydowanie rosło
@enterprize: możesz sobie z japończykami ręce podać, bo właśnie tym zasłaniała się uczelnia, by celowo zaniżać punktację kobietom przez całe lata, aby nie dostawało się ich więcej niż 30% na kierunki lekraskie
@Gozd: co tam dla Polaków od razu niech tylko ma polski na poziomie C2 (｡◕‿‿◕｡)
@Gozd: Bo byłoby to trudne do egzekwowania i łatwe do obejścia, jakimiś fikcyjnymi ułamkami etatu albo utrzymywaniem JDG bez przychodów, jedynie płacąc zus.
To, co realnie można by zrobić i byłoby z tego może mniej pieniędzy, ale za to dużo trudniejsze do obejścia i uniknięcia, to wymóg rezydencji podatkowej w Polsce przez kolejne lata +
Nie wiem jak oni patrzą w lustro, jak ich rodizny są w stanie na nich patrzeć, ale pewnie hajs im wszystko przysłonił i chroni ich od krzywd, upośledzeń, śmierci