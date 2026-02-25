Powiem tak, Ci ludzie mają realnie krew na rękach i są przyczyną nie umniejszając pewnie setek TYSIĘCY śmierci i chorób nie leczonych bo brakuje lekarzy, terminów, lub jest za drogo. Ci ludzie są na poziomie HItlera i Stalina i są tak samo "źli".

Nie wiem jak oni patrzą w lustro, jak ich rodizny są w stanie na nich patrzeć, ale pewnie hajs im wszystko przysłonił i chroni ich od krzywd, upośledzeń, śmierci Pokaż całość