NIL chce cięć na studiach medycznych i ostrzega rząd przed psuciem rynku medyków
Eksperci NIL proponują trzy warianty: A) utrzymać obecne limity tylko na krótko, a od 2027 r. ściąć je niemal o połowę do ok. 4100 miejsc rocznie; B) stopniowo zmniejszać liczbę miejsc o ok. 9% rocznie do ok. 4200 miejsc od 2030 r.; C) miks już od 2024 r. zejść do ok. 6300 miejsc, potem ciąć o 4%sub_zero_1
I w takim momencie wyłazi bezczelny "łekspert" i chce
Żeby jakość leczenia nie spadła? Ja myślałem, że ona zależy od jakości kształcenia i wymagań programowych, a nie sztucznego odrzucania, albo przepychania studentów, żeby było "akurat". Jak ktoś potrafi co potrzebuje to niech zdaje. W czym problem?
Bo "będziemy mieli za dużo lekarzy"? Co to w ogóle znaczy? Może, że nie będą musieli pracować na trzy zmiany? Albo że SOR będzie przyjmował pilne przypadki