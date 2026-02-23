Jaki jest w ogóle powód do tych limitów?

Żeby jakość leczenia nie spadła? Ja myślałem, że ona zależy od jakości kształcenia i wymagań programowych, a nie sztucznego odrzucania, albo przepychania studentów, żeby było "akurat". Jak ktoś potrafi co potrzebuje to niech zdaje. W czym problem?

Bo "będziemy mieli za dużo lekarzy"? Co to w ogóle znaczy? Może, że nie będą musieli pracować na trzy zmiany? Albo że SOR będzie przyjmował pilne przypadki