Hity

tygodnia

Druga rocznica śmierci @WuDwaKa
3992
Skandal w rządowej klinice. Bogaci leczyli raka szybciej.
2922
Rzeźnik z Piotrkowa. Z prawie tysiąca osób na prawko zdało u niego tylko 31
2444
Dyskwalifikacja całej kadry Izraela przez oszustwo
2271
Wietnam: wszystkie reklamy można pominąć po 5 sekundach
2195

