Zarobki lekarzy to temat, który od wielu lat budzi niemałe kontrowersje. Jedni mówią o setkach tysięcy złotych miesięcznie. Inni przekonują z kolei, że to wyjątki. Twardych danych jednak brakuje. Oficjalnie podaje się głównie medianę wynagrodzeń, a to nie pokazuje, ile zarabiają najlepiej i najsłabi