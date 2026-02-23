Miałem, potwierdzoną, zdiagnozowaną. Warto dodać że nawet nie wiesz skąd nadejdzie. Kiedy mnie trafiło - byłem po udanym związku (rozeszliśmy się bo wyjechała za granicę za pracą), nie miałem żadnych problemów w życiu. Zarabiałem około 30k na rękę miesięcznie. Dopiero co kupiłem mieszkanie. Ogólnie wszystko się układało.



Warto dodać że znam ludzi co mieli depresje, wiedziałem czym jest, jak się objawia itp. Byłem przekonany że mogę ją rozpoznać. Nie miało to znaczenia.