To nie jest Twój wybór, ale Twój wybór może to zmienić. Jak pokonać Depresję?
Depresja to nie jest zły dzień, lenistwo czy chwilowy smutek, który można przegonić wyjściem do ludzi lub wzięciem się w garść. To poważna choroba całego organizmu, która wpływa na to, jak myślisz, czujesz i jak funkcjonuje Twoje ciało.Lofi_Mrufka
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 83
- Odpowiedz
Komentarze (83)
najlepsze
Kołchoźnik, korposzczur, bezrobotny może sobie pomachać kamieniem na siłowni, nachlać łeb albo gnić przed telefonem.
Polecam zrobić to w Polsce powiatowej, depresji można dostać od samej próby znalezienia pomocy
Warto dodać że znam ludzi co mieli depresje, wiedziałem czym jest, jak się objawia itp. Byłem przekonany że mogę ją rozpoznać. Nie miało to znaczenia.
Jak pokonać analfabetyzm, pisanie w środku zdania losowych słów wielką literą?
@GomiGomi: dalej nie czytam
Ludzie nie potrafią ogarnąć 5 spraw w ciągu dnia ale mam wierzyć że ktoś kontroluje stan psychiczny całych pokoleń.
W październiku dużo nie brakowało, a wisiałbym na sznurze.
Tak mnie depresja sponiewierała, że rano gdy nadchodził świt po nieprzespanej nocy pierwszą myślą było udać się do lasu i powiesić się na lince do holowania samochodu.
Nikomu nie życzę tego lęku i uczucia bezradności.
Nie bójcie się prosić o pomoc Panowie.
Nie ma precyzyjnego procentu hormonów ludzkich zależnych bezpośrednio od mikrobiomu jelitowego, bo zależność ta jest modulacyjna i pośrednia – mikrobiota wpływa na metabolizm, produkcję i sygnalizację wielu hormonów poprzez estrobolom, produkcję metabolitów i oś jelito-mózg.
Kluczowe przykłady
Serotonina: Ok. 90–95% serotoniny (hormon nastroju) produkowanej jest w jelitach przez komórki enterochromafinowe, a mikrobiota moduluje jej syntezę i uwolnienie.
Estrogeny: