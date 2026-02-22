Mieszkańcy mają problem, instytucje rozkładają ręce
Ulica Górna Droga w warszawskim Ursusie - miejsce, gdzie jeden pas ruchu jest permanentnie zablokowany, a kierowcy z impetem wjeżdżają na chodnik w imię wyrozumiałości i empatii względem innych kierowców. Mieszkańcy od lat alarmują o zagrożeniu, braku oświetlenia i nieskutecznej organizacji ruchu.o__0
@KusanagiNoTsurugi: teraz przydałoby się zawołać tych wszystkich gamoni z ostatniej dramy, którzy jak mantrę powtarzali, że "to należy zgłosić służbom, a nie bawić się w społeczniaków!". Zwoje się przegrzeją.
Dotyczy on zarówno policji jak i straży miejskiej. Jest w trakcie tworzenia/publikacji ranking straży miejskiej zawierający masę statystyk. Nieukończona wersja (a pewnie potem finalna) jest dostępna pod adresem: https://agendaparkingowa.pl/ranking-sm.html?i=intro
Fajnych nierobów opłacamy.
1). Zrobić droge jednokierunkową
2). Wysoki krawężnik
3). Obowiązkowo słupki gdzie jak będzie przeszkoda na drodze w postaci kuriera, który na pół godziny porzucił auto na środku drogi, to żeby nie dało się ominąć go chodnikiem
4) Zrobić progi zwalniające
@vojtas123: wykup gruntu, budowa parkingu i jego utrzymanie to koszt, który może sie zacząć od 1 mln zł a dodatkowo na tej ulicy jest kilkupoziomowy parking.
https://maps.app.goo.gl/sesLztuKnRVrCWyj6
Gdzie tu sens wydawania publicznych środków?
Jednego tylko nie rozumiem, stoi policjant wezwany do pojazdów stwarzających zagrożenie, ludzie mówią, że auta nie zwalniając wpadają na chodnik, kierowcy dokonują tego wykroczenia OBOK NIEGO, a on wyjebka na całego (╯°□°）╯︵ ┻━┻
a i tak kobieta pewnie dostała pouczenie ¯\(ツ)/¯
Ale pamiętajcie oni tylko na chwilę, 5 centymetrów i w ogóle o co chodzi.
A piesi w środku miasta chodzą lampkami obwieszeni.
@wacek_1984: mi z zablokowanym pasem?