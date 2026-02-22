Dzielnica ma wywalone, policja ma wywalone, a wystarczy walnąć znak B-36 zamiast B-35 i już będą mieli podstawy do nakładania mandatów i usuwania aut z pasa ruchu.



Jednego tylko nie rozumiem, stoi policjant wezwany do pojazdów stwarzających zagrożenie, ludzie mówią, że auta nie zwalniając wpadają na chodnik, kierowcy dokonują tego wykroczenia OBOK NIEGO, a on wyjebka na całego ( ╯ ° □ ° ） ╯ ︵ ┻ ━ ┻