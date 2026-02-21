Psycholog: nastolatki są wplątane w konsumpcjonizm
Nastolatki żyją dziś w kulturze konsumpcji, w jednej bańce informacyjnej słysząc, że dążenie do wartości materialistycznych jest jedyną drogą do szczęścia i sukcesu w życiu - mówi psycholog prof. dr hab. Anna Maria Zawadzka z Uniwersytetu Gdańskiego (UG).Bobito
@OWASP_TopZero: Wyrywanie lasek i udowanianie sukcesu sąsiadom.
Im dalej na wschód tym fury bardziej wypasione u ludzi "sukcesu".
Jak mieszkałem we Francji byłem zaskoczony jakimi gratami ludzie jeżdżą i nie mają z tym problemów.
@OWASP_TopZero: Ale po co kłamiesz? Przecież obaj dobrze wiemy, że wyciągnąłeś sobie te liczby z d--y.
Zakończ już swoje teorie chłopskiego rozumu, a zacznij operować na
Pieniędzy trzeba mieć tyle, żeby ci wystarczyło. Dla każdego będzie to inna ilość, ale większość energii i czasu należy poświęcać rodzinie, dzieciom, sobie. Nie korporacjom i "karierze" :D
@DziendobryMireczku: Oczywiście, że tak. Natomiast na tych młodszych najłatwiej jest zrzucić winę zawsze