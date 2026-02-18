Hity

tygodnia

Szwajcarski komentator podczas występu drużyny z izraela na IO
4066
Marcin Meller zły, bo nie mógł wjechać na drogę rowerowa
2840
Za oszukanie automatu kaucyjnego grozi do 8 lat pierdla. Tyle co Sebastianowi M.
2798
Nie żyje Bożena Dykiel
2609
Dino przechodzi do ofensywy i żąda usunięcia krytycznych wpisów
2579

