Petycja w sprawie odznaczenia ekipy Deweloperuch.pl Orderem Odrodzenia Polski
Dostępnosć cen transakcyjnych to gamechanger nie tylko dla kupujących mieszkania, ale dla całej polskiej gospodarki. Wbrew sprzedajnym politykom, wbrew lobbystom, wbrew deweloperskim i fliperskim naganiaczom - mamy toFamine
- #
- #
- #
- #
- #
- 8
- Odpowiedz
Komentarze (8)
najlepsze
@Morf: Ale kto ma to zrobić za 40 mln to już nie to samo... ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Czecia RP to państwo fasadowe, pozorowane. Połowa wysiłków tego g@wno-tworu to koszt odwrócenia uwagi od właściwych procesów eksploatacji społeczeństwa przez różne grupy uprzywilejowane i kapitał zagraniczny. Przy akceptacji i wsparciu ze strony g@wno-polityków, którzy i g@wno-sędziów, którzy robią za klasę kompradorską