Niesprzedane mieszkania to deweloper nie ma na spłatę kredytu, czyli banki nie dostają swoich pieniędzy z powrotem, czyli NPL rośnie i banki by zostać na powierzchni podwyższają opłaty, sięgają do Funduszu Gwarancyjnego lub wyciągają rękę do państwa. System finansowy trzeszczy, a polityk ma problemy. Dlatego podniesie rączkę kiedy trzeba, pojedzie na wczasy z rodziną, a następną kampanie będzie miał opłaconą i nie będzie musiał martwić się zawirowaniami na rynku nieruchomości. Niech ten Pokaż całość