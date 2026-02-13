Lekarze milionerem w cztery miesiące!
Lekarz zatrudniony w jednym ze szpitali podległych Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Mazowieckiego zarabiał miesięcznie ponad 316 tys. zł miesięcznie.wykopowicz19870808
Komentarze (35)
najlepsze
O to to właśnie. Czasem lepiej zatrudnić kogoś gorszego ale znacznie tańszego. Nie ma obowiązku zatrudniać cały czas tego samego jegomościa.
No i oczywiście bardzo często lekarze mają przyzwolenie na pracę znacznie poniżej zakładanego pensum bo "to w końcu pan doktor"..
@HabaHabaZutZut:
To jest defraudacja. Za to się nie wylatuje tylko idzie siedzieć.
Przynajmniej teoretycznie. A w praktyce wolne sondy i prywatna prokuratura nie zwracają uwagi.
Na jego miejsce mozna by spokojnie 12 lekarzy zatrudnic za te pieniadze!!!