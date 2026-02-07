To nie szpitale powiatowe toną w długach, tylko NFZ
Sytuacja finansowa szpitali samorządowych jest dramatyczna. Kontrakty są realizowane z dużą ostrożnością - do limitów określonych przez NFZ. Dyrektorzy szpitali obawiają się perspektywy, w której braki w finansowaniu znowu wymuszą ograniczenia przyjęć pacjentów.VoxClamantisInDeserto
Komentarze (71)
Wszystko i tak trzeba w zasadzie prywatnie.
@Fist_Of_Truth: Zawsze w takich tematach będę przypominał jak nas zrobili obywatelami drugiej kategorii za sprawą spec ustawy.
Nie czarujmy się: rolnik lubi wypić, dużo wypić (alkoholizm na wsiach to temat tabu). To szybko generuje problemy zdrowotne. Ogromne koszty leczenia.
Chorują coraz młodsi rolnicy, wydłuża się ogólna liczba lat życia (babuszki 85-90 lat ze wsi, to nie jest dziś rzadki widok).
Dodatkowo
"Od 1 kwietnia 2026 r. składka na ubezpieczenie zdrowotne wzrośnie do 277 zł miesięcznie."
Ja płacę miesięcznie 2 757,34 zł ZUS w tym 830 zł składki zdrowotnej, a nigdy nie korzystałem z publicznej służby
Prawie 3 miliardy tygodniowo na 800+ i przywileje emerytalne też nie biorą się z księżyca.
To to takie duże biuro z dużą ilością siedzib i ludzi - co to nie wykonuje żadnej pożytecznej czynności, a jedynie rozdziela moje pieniądze pochłaniając ich część, przy okazji tak jakby?!
Czy nie wykonują żadnej pożytecznej czynności - to zależy. Negocjują ceny przykładowo.
@fervi: Zajebiście się "negocjuje" cudzą kasą :) Coś jak pośrednictwo nieruchów - "dej mje pół bani za ogłoszenie" - " a czy nieruch jest mieszkalny czy rolny?" - "Nie wiem:) Pół bani mie dej!!!"