Patrząc po moich znajomych co nie maja dzieci to nie brak mieszkania jest problemem a wygoda. 30 lat temu też nie było tak fajnie z mieszkaniami jak sie niektórym wydaje ale świat nie oferował tylu atrakcji dla młodych więc łatwiej im się było zdecydować na dzieci. A teraz? w weekend wypad na narty albo city brejki tu pojawia sie problem co zrobić z bombelkiem :)