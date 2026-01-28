Nie ma mieszkania, nie ma dzieci. Narasta frustracja młodego pokolenia
Ponad połowy młodych nie stać na mieszkanie. Z kolei aż 69 proc. uważa, że brak własnego lokum jest barierą w decyzji o posiadaniu dzieci.WiadomosciWarszawa
Za tyle nie kupisz miejsca w garażu podziemnym XD
@do nierozumiejących zanim mi zarzucicie jakiś komunizm to weźcie rozbieg i p-----------e głową w ścianę. Chyba każdy widzi, że układ nie jest niczym przyjazny, tylko polega na wyciśnięciu robaka jak cytrynę i najlepiej jak już jego energia życiowa się skońćzy to niech się podda utylizacji. Kuce ani k----n czy inne memceniarze nie mają żadnego pomysłu na to
@Kartoffelpanzerkampfwagen:
w Polsce większość osób robiących za minimalną to właśnie kobiety ¯\(ツ)/¯
Swoją droga na tym portalu ciągle są znaleziska, że ceny mieszkań już spadają.
Ciekawe do czego doliczą to osoby trzymające pustostany, których nie wynajmują, a trzymają z nadzieją że za kilka lat wzrosną na wartości?
@jbpis: Żeby długoterminowo stracić na mieszkaniu kataster i opłaty stałe musiałyby być wyższe niż inflacja, a to by się przekładało na jakieś 4k kosztów miesięcznie dla mieszkania o wartości około 1 mln zł i musiałoby dotyczyć każdego, a nie tylko 3 mieszkania wzwyż. Ktoś już kiedyś robil takie
Na dodatek trzeba mieć też sensownych dziadków żeby nie bać się powierzyć im dziecko. Ludziom z komuny totalnie odj3bało
Rząd pitoli że rząd nie może a w każdym polskim mieście stoją osiedla z wielkiej płyty...
Po prostu rząd na w d... polaków, dla nich jak jest problem z demografią to rozwiązaniem jest imigrancja/import siły roboczej.
Będzie powtórka z Niemiec i Szwecji :(
@jak_ta_lala: Polacy sami siebie mają w dupie, gołodupcy poniżej średniej krajowej bronią landlordów przed podatkiem katastralnym, korporacje przed podatkiem cyfrowym, a najbogatszych przed podatkiem dochodowym xD Bogacze się rozmnażają, a nowy proletariat sobie skombinują z importu ( ͡° ͜ʖ ͡°)
samochodem sie zachcialo jezdzic przeciętnemu zjadaczowi chleba ( ͡° ͜ʖ ͡°)
@Masterek007: Dokładnie. Kolejny artykuł pisany pod tezę.