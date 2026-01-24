Instytut fizyki PAN szuka doktora fizyki za minimalną
Doświadczenie/Wymagania: a) doktorat w dziedzinie fizyki b) udokumentowane kompetencje operatora transmisyjnego mikroskopu elektronowego. Wynagrodzenie: 4806 pln/brutto. Polska nauka w 2026.tomasztomasz1234
Dla wielu fizyków sama możliwość pracy w PAN wystarcza bo poza PAN i uczelniami jako dla fizyków i tak w Polsce nie ma dla nich rozwojowej pracy....
Co, mają na spawacza się przebranżowić i zajmować
Niestety nie proszę Państwa - każdy kto zna polską naukę doskonale wie, że to nie żadna zarzutka na pociotka ani nie czekają żadne benefity pod stołem. Tak właśnie wygląda wynagrodzenie w Polskim Szkolnictwie Wyższym...
No i co ciekawe jest też duza szansa, że jak dostatecznie długo poszukają to ktoś się zgłosi bo doktor fizyki niestety
To tak jakbym Ci napisał, że u nas zarobisz 10k na miesiąc*
*pracując po 80h tygodniowo.
W grantach europejskich zazwyczaj nie masz dodatkowe do pensji, redukują proporcjonalnie dydaktykę. Dodatkowa kasę dostajesz za nadgodziny dydaktyczne dopiero jak zrobisz podstawie pensum.
Za dyplomantów nie płacą, chyba że masz doktorant i obroni doktorat (w zależności
Znaczy poszukują ale właśnie za takie pieniadze :D
#testoviron
ciekawe kto im to będzie obsługiwał, bo jak liczą na ukraińców i hindi to raczej nie widzę w tem przyszłości
ale tak jest z większością ambitnych branż w tym kraju, np elektroników od mikroelektroniki produkuje się w tym kraju tylko dla picu, po to żeby z nich zrobić programistów albo żeby ich wygonić za granice
Fizyk ciała stałego.
Z drugiej strony paradoks polega na tym, że mimo wszystko dzięki komunie i właśnie tego typu finansowaniu nauki wielu Polaków, którzy w normalnych warunkach w życiu nie mogliby sobie pozwolić nawet na zwykłe studia porobiło te doktoraty i się naprawdę nieźle wykształciło bo współczesna "elita" jest bardziej zainteresowana inwestowaniem w beton niż rozwojem osobistym a jak ktoś pochodzi z biedy to będzie