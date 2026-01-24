Rośnie liczba skarg na listonoszy. Zamiast dostarczać paczki, zostawiają awizo.
Czekałeś na przesyłkę, ale zamiast paczki znalazłeś awizo w skrzynce? Nie jesteś jedyny. Liczba skarg adresatów na listoPuchaczLesny
Poczta ma c-----e usługi, niskie przychody, więc tnie koszty, listonosze nie wyrabiają i idą w avizo.
A potem poczta ma jeszcze bardziej c-----e usługi, jeszcze nizsze przychody, musi jeszcze bardziej ciąż koszty...
Ale spokojnie, nie martwcie się, poczta nie padnie, bo jest na państwowej kroplówce.
Ogólnie kto inny doręcza listy a kto inny paczki. Problem w tym, że list może ważyć do 2 kg i być w zasadzie małą paczką.
Wątpię, by Poczta Polska coś takiego zrobiła.
Raczej miałeś zwidy spowodowane zatruciem benzopirenami (ludzie oponami w kopciuchach palą).
trzeba było co jakis czas jechać na pocztę i pytać obrażonych bab czy coś jest. Czasem mówiły że nie nawet jak wg śledzenia przesyłki powinno być
Awizo=sms/mail, budynek poczty = paczkomat.
Listonosze są nędznie opłacani, więc jest ich coraz mniej. Ta garstka ludzi, która została, nie jest w stanie już dostarczać przesyłek, więc nawet nie zabierają już ich ze sobą tylko biorą samo awizo.