Darmowe testy w ramach NFZ na HPV tylko dla kobiet! Bo my się nie zarażamy!
Jak podaje NFZ, z programu mogą skorzystać kobiety w wieku 25-64 lata. Test jest bezpłatny, finansowany przez NFZ, nie potrzeba do niego skierowania wystarczy umówić wizytę w placówce realizującej program. Standardowo badanie wykonuje się raz na 5 lat.DrumnBassArena
HPV wywołuje nowotwory złośliwe narządów płciowych, głowy, jamy ustnej, nasady języka i gardła BEZ WZGLĘDU NA PŁEĆ.
Ogłoszenia neutralne płciowo ale badania ratujące życie tylko dla kobiet. Fajnie sobie tą równością wycierają mordy.
Test dla mężczyzn w prywatnej placówce to około 400 zł.
No ktoś koniecznie chciał wzbudzić słabą sensacje, ale z czytaniem słabo (・へ・)
@Sevotumir: zupełnie tego nie sugeruje, mówi tylko, że badanie HPV w ramach NFZ jest tylko dla kobiet, nic nie mówi o tym, że badanie HPV nie jest dla mężczyzn, mężczyźni tak samo mogą się zarazić i tak samo odpowiada za zmiany nowotworowe np. prącia, więc testy hpv są tak samo zalecane dla mężczyzn.
Nadal nie rozumiem jednak, dlaczego uważasz, że
Brak testów: Nie ma standardowego testu „wymazowego” dla mężczyzn, który byłby odpowiednikiem cytologii.
I tyle z gównoburzy.
Nie będę bzykal by nie zarażać innych? No chyba, że...
@czorny_m: Napisałem już o szyjce macicy w komentarzu, ale już za późno - neuron activated u wykopowych autystów.
I tak jest nie tylko z testami na HPV ale także z np. brakiem androbusów przy obecności mammobusów; albo z koniecznością uzyskania skierowania do urologa, podczas gdy kobiety do ginekologa skierowania nie potrzebują.
A zdrowie to tylko jeden z