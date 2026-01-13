Awantura na sali Świadków Jehowy
Pan Leszek po wielu latach przejrzał na oczy i postanowił uwolnić się z religii, którą uznał za sektę. Materiał warty obejrzenia, 15 minut ostrego jechania z sektą.StalkomirNowak
@smith78: nie tylko. Musi jeszcze dostać pozwolenie od państwa, aby być religią na danym terenie. Ale ogólnie się zgadzam, różnica pomiędzy sektą a religią to liczba wyznawców, legalizacja obecności oraz, ewentualnie, ugruntowana hierarchia.
Chrześcijanie na początku swojego istnienia też byli sektą.
@po-ziomka: Mnie się zapytali czy wiem co to jest szczęście. Odpowiedziałem, że gdybym stał cały dzień z ulotkami koło przystanku to nie byłbym szczęśliwy.
#pdk
i znowu filmik na yt, zamiast kilka zdań lektury i wyjasnień.
j---ć kulturę ruchomych obrazków!
@gl0wa: katol jak powie babci że nie wierzy to ta będzie smutna, u jehowych zostajesz persona non grata, własna matka nie będzie się do ciebie odzywać.
Jest zasadnicza różnica ( ͡° ͜ʖ ͡°)