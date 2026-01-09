Kolejny pies zagryzł człowieka w Lubuskiem. "Wygryzione gałki oczne"
Pies zagryzł 54-latka z Krosna Odrzańskiego. "Ciężkie obrażenia głowy, wygryzione gałki oczne"Bobito
- #
- #
- #
- #
- #
- 118
- Odpowiedz
Pies zagryzł 54-latka z Krosna Odrzańskiego. "Ciężkie obrażenia głowy, wygryzione gałki oczne"Bobito
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (118)
najlepsze
Ciekawe jak długo będziemy jeszcze tolerować to, że rząd z tym nic nie robi. Poprzedni tak samo.
Gdyby zobaczyli, że z powodu olewania wszystkich trudnych spraw spada im poparcie to by się zaraz za to zabrali. To samo z górnikami, to samo z 2gim progiem, itd, ile lat będziemy czekać?
No ale najprościej jest puścić 3.5mld w propagandę i jechać
@Dupa01: jak za morderstwo + nagłośnienie medialne + grupy osób wspierajace = może w końcu się zmieni w prawie.
Dosłownie.
Boją się z pokoju wyjśćz bo piesek może ugryźć.
Znam w rodzinie przypadek gdzie wzięli psa myśliwskiego i nie można przechodzić obok miski gdzie je, bo to JEGO TEREN.
Miałam go nakarmić kiedyś jak byłam w gościach i jedynym sposobem było zamknięcie wszystkich drzwi,